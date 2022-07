Samsung komt met nieuwe Galaxy Enhance-X fotobewerker: probeer hem zelf

Samsung heeft een nieuwe fotobewerker uitgebracht voor Android. Met de app Galaxy Enhance-X kun je je foto’s nog beter bewerken dan met de standaard editor. Je kunt de toepassing zelf ook proberen.

Samsung Galaxy Enhance-X

Een nieuwe fotobewerker is uitgebracht door Samsung, speciaal voor de toestellen uit de Galaxy-lijn met Android 10 of hoger: Samsung Galaxy Enhance-X. De applicatie is anders dan de standaard fotobewerker die je al terug kunt vinden in de galerij-app van Samsung. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. Dit moet zorgen voor nog betere foto’s, zo is het idee. Met één druk op het scherm kun je een afbeelding in een ander jasje steken. Dankzij de handige slider zie je links in het scherm de huidige foto, rechts de foto met bewerking. Zo zie je direct welke wijzigingen er zijn doorgevoerd.

De toepassing kan gezien worden als alternatief voor Adobe’s Lightroom, Google’s Snapseed en de app Picsart. Met Magic doet de computer een gok voor een betere foto. Je kunt verder ervoor kiezen om donkere foto’s meer op te lichten, je kunt onscherpte in beelden aanpakken en de scherpte aanpassen. Verder kun je bijvoorbeeld reflecties verwijderen. Wat ons wel opviel, is dat veel foto’s die je met de telefoon hebt gemaakt, niet ingeladen kunnen worden omdat de bestandsgrootte te groot is. Dit maakt de toepassing niet altijd even nuttig.

Wil je aan de slag met de fotobewerker, dan kun je de toepassing downloaden uit de Galaxy Store via deze link. Zoals gezegd moet je toestel over Android 10 of hoger beschikken.