One UI 5.0 uitgelekt in screenshots: dit is Samsung’s nieuwe skin

Samsung zal met de introductie van Android 13 ook een nieuwe eigen skin presenteren: One UI 5.0. De nieuwe versie van de interface zien we nu in uitgelekte screenshots.

One UI 5.0 screenshots

De eerste beelden van One UI 5.0 zijn verschenen. Hierdoor krijgen we te zien welke veranderingen Samsung doorvoert in de nieuwe skin van het bedrijf. De skin zal later dit jaar voor de eerste toestellen uitgerold worden en is gebaseerd op Android 13, dat van zichzelf ook al nieuwe functies krijgt. Eerder al, vermoedelijk nog deze maand, wordt de eerste bètaversie van One UI 5 verwacht.

Eerder werd al duidelijk dat One UI 5.0 een stuk sneller moet zijn. Dit gebeurt onder andere door het optimaliseren en versnellen van de animaties. Samsung zal de nieuwe versie voorzien van wat andere notificaties, waarbij er gebruik gemaakt wordt van nieuwe icoontjes. Een andere verbetering zien we bij de permissies. Waar deze meldingen nu onderin beeld getoond worden, zal dat met One UI 5.0 een melding worden in het midden van het scherm.

In de galerij-app van One UI 5.0 wordt OCR toegevoegd, ofwel optische karakterherkenning. Hiermee kan tekst in afbeeldingen gedetecteerd, gekopieerd en vervolgens ergens geplakt worden.

One UI 5.0 biedt verder een verbeterde versie van de beveiliging en privacy-sectie. Deze ziet er wat meer gestroomlijnd uit. Daarnaast heeft Samsung aandacht besteed aan de Vind mijn telefoon-optie en de systeemupdates vanuit Google. In de experimentele functionaliteit is het mogelijk om een swipe-actie te verrichten voor het openen van het split-screen. Dankzij een nieuwe integratie in Samsung Notes kun je een notitie met 100 andere gebruikers delen, waarbij zij de wijzigingen direct live meekrijgen.

