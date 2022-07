Samsung Galaxy S22 Ultra komt in nieuwe Bora Purple-kleur op de markt: dit wordt ‘m

Samsung heeft plannen om de Samsung Galaxy S22 Ultra uit te brengen in een nieuwe kleur. We hebben nu al een aardige keuze aan kleuren; daar komt deze kleur nu bij. De kleur wordt ‘Bora Purple’ genoemd.

Galaxy S22 Ultra in Bora Purple

Roland Quandt is een betrouwbare bron gebleken, en nu deelt hij samen met een andere betrouwbare bron, Ice Universe, nieuws over een nieuwe kleur voor de S22-serie. In dit geval zou het gaan om de Samsung Galaxy S22 Ultra, aangezien van de Galaxy S22 en de S22+ al reeds in een violet-achtige kleur leverbaar zijn. Nu komt daar dus de Ultra bij, waarbij de kleur de naam ‘Bora Purple’ krijgt. Bij de Galaxy S21-serie zagen we ook al een lavendel-kleur.

Het is de verwachting dat Samsung de nieuwe kleur in augustus presenteert. Tijdens de verwachte editie van Galaxy Unpacked krijgen we waarschijnlijk ook de Galaxy Watch 5, de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 te zien. Het is niet bekend of de nieuwe paarse kleur in alle landen uitgebracht wordt, of dat deze bijvoorbeeld alleen online aangeboden wordt via de eigen winkel van Samsung. Via de eigen webshop van Samsung kun je nu al kiezen uit zeven verschillende kleuren.