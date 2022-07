Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro duiken op in renders

We krijgen een eerste blik op de nieuwe smartwatches van Samsung. Het zijn de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro, beiden worden ze in de komende weken verwacht. Nu zien we renders van de smartwatches. Hoe zien de nieuwe horloges eruit?

Galaxy Watch 5 renders

Samsung komt binnenkort met de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. De twee smartwatches zijn al meermaals opgedoken in het geruchtencircuit, maar vandaag krijgen we ook een beeld bij alle berichten. Eerder werd al bekend dat de draairing zou verdwijnen bij het nieuwe model. Dat gerucht wordt met deze beelden dan ook bevestigt. De beelden zijn gerealiseerd door Evan Blass, een bron die vaker vroegtijdig informatie naar buiten brengt.

Galaxy Watch 5

Het ontwerp van de Samsung Galaxy Watch 5 lijkt verder wel op de Galaxy Watch 4 en moet beschikbaar komen in de kleuren zwart, wit en lichtblauw. Volgens de geruchten staat zowel een WiFi als een 4G-versie op de planning. Aan de rechterkant van het scherm zitten twee toetsen voor enkele functies van de smartwatch.

Galaxy Watch 5 Pro

Dan is er ook nog de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, een smartwatch die naar verluidt steviger moet zijn en over een meer premium design beschikt. Dat zien we dan ook terug in deze renders. De horlogeband is anders en het scherm zou beschikken over saffierglas met een titanium behuizing. De behuizing is wel veel dikker, en dat komt vermoedelijk door de veel grotere accu; die uitkomt op 572 mAh. Waar de normale Watch 5 vermoedelijk in twee formaten beschikbaar komt, komt de Pro in één maat beschikbaar in de kleuren grijs en zwart.

Samsung zou naar het schijnt de nieuwe Galaxy Watch 5-serie direct te leveren met One UI Watch 4.5, welke gebaseerd is op Wear OS 3.5, wat dan weer de nieuwste versie is van het wearable besturingssysteem. We zagen eerder al One UI Watch 4.5 screenshots verschijnen, waardoor we een goed beeld hebben van wat we precies in de interface kunnen verwachten. De nieuwe smartwatches worden begin augustus verwacht, samen met de nieuwe Galaxy Flip 4 en Fold 4.