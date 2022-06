‘Samsung Galaxy Watch 5 komt zonder de bekende draairing’

De nieuwe Samsung Galaxy Watch 5-serie komt mogelijk van de zomer. Helaas lijkt het erop dat een traditionele functie er niet op te vinden zal zijn. Waarschijnlijk komen de smartwatches zonder de draairing.

Geen draairing voor Galaxy Watch 5

Al maandenlang gaan er geruchten rond over de Samsung Galaxy Watch 5-serie. De serie zal bestaan uit meerdere modellen, waarvoor Samsung naar het schijnt verbeterde mogelijkheden voor in petto heeft. Zo moet er een langere batterijduur zijn en krijgt het volgens de geruchten een ingebouwde thermometer. Nu lijkt het erop dat er in ieder geval afscheid genomen gaat worden van een bekende feature. Het zal in ieder geval gelden voor de Galaxy Watch 5 Pro, maar mogelijk ook voor de andere modellen. De bekende draairing zal namelijk in ieder geval bij dit model verleden tijd zijn. De informatie hierover is afkomstig van een doorgaans goed geïnformeerde bron; @UniverseIce.

Sinds de Gear S2 werd vastgehouden aan de draairing. Met de Galaxy Watch 4 Classic kon je met de draairing bijvoorbeeld door menu’s scrollen. Het is niet bekend of andere modellen uit de nieuwe serie wel een draairing krijgen.