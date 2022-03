‘Samsung Galaxy Watch 5 krijgt thermometer en grotere accu’

Samsung is achter de schermen bezig met een nieuw type smartwatch. Het model dat uitgebracht zal worden onder de naam Samsung Galaxy Watch 5, zal volgens de berichten een thermometer krijgen.

Watch 5 met thermometer

Nieuwe berichten zijn opgedoken over de Samsung Galaxy Watch 5. De nieuwe smartwatch wordt later dit jaar verwacht. De eerste berichten hierover zijn afkomstig van de Koreaanse bron ETNews. Zij claimen dat de Galaxy Watch 5 de beschikking krijgt over een thermometer. Dit is iets wat handig zou kunnen zijn bij het opsporen van bijvoorbeeld Covid-19 of andere ziekten die koorts met zich meebrengen.

Aangezien de huidtemperatuur van de pols beïnvloedt wordt door verschillende factoren, is enkel het plaatsen van een sensor niet voldoende. Zo kan de temperatuur veranderen door bijvoorbeeld zonlicht. Dat is één van de redenen waarom de thermometer vandaag de dag nog niet op een smartwatch te vinden is. Echter zou Samsung nu hiervoor een oplossing gevonden worden. Daarbij gaan er berichten rond over Galaxy Buds, waarbij de oordopjes via een infraroodsensor de temperatuur via het oor kunnen meten.

De Galaxy Watch 5 zal van de zomer onthuld worden, zo is de verwachting. Een ander detail dat nu is binnengekomen, gaat over de batterij. Het nieuwe model zou een 276 mAh accu krijgen, in tegenstelling tot de 247 mAh batterij in het huidige model.