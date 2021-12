Samsung Galaxy Watch 3 krijgt nieuwe update met functies van Watch 4

De Samsung Galaxy Watch 4 is de nieuwste smartwatch van de Koreaanse fabrikant, dat betekent echter niet dat oudere modellen vergeten worden. Er staat een nieuwe, fijne update klaar voor de Galaxy Watch 3 waarbij nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd.

Update voor Galaxy Watch 3

Ben je in het bezit van de Galaxy Watch 3, dan is er goed nieuws te melden. Samsung rolt voor de smartwatch een nieuwe update uit, waarbij functionaliteit van de nieuwe Galaxy Watch 4 toegevoegd wordt. Dit zien we terug in de changelog, die melding maakt van de nieuwe mogelijkheden. Ondanks dat de Galaxy Watch 4 van Wear OS is voorzien, en de Watch 3 niet, betekent dat niet dat bepaalde functies niet toegevoegd kunnen worden aan het vorige model.

Tim deelt ons de informatie over dat er een nieuwe update gedownload kan worden. Het is een update van circa 50MB en deze brengt allereerst een nieuwe reeks wijzerplaten die je kunt gebruiken. Je kunt bij de wijzerplaten ook de groepsuitdaging-widget gebruiken en ook wordt gesproken over nauwkeurigere calorieverbruikniveaus op basis van de hartslag. We zien ook dat de valdetectie verbeterd is en dat de periode voor agendasynchronisatie verlengd kan worden van 3 maanden naar 1 jaar.

De update wordt vanaf nu aangeboden op de Samsung Galaxy Watch 3. Als je deze kunt downloaden, geeft je horloge hiervan een melding. Eventueel kun je via de instellingen op het horloge ook zelf controleren op updates.