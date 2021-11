Albert Heijn komt met handige ‘AH Wear’ app voor de smartwatch

Ben je in het bezit van een smartwatch met Wear OS, dan kun je uit de Google Play Store vanaf nu de AH Wear app downloaden. De applicatie op je horloge kan van pas komen bij het doen van boodschappen bij Albert Heijn.

AH Wear app

Speciaal voor degenen die bij het doen van de boodschappen hun handen al vol hebben, presenteert de blauw gekleurde supermarkt een handige oplossing. Het is de AH Wear app, een applicatie van Albert Heijn voor op je smartwatch. De applicatie is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store en biedt verschillende voordelen. Je hoeft namelijk niet meer je smartphone erbij te pakken, maar alles kan gewoon weergegeven worden op het scherm van het slimme horloge.

We hebben de applicatie uiteraard direct even geïnstalleerd. Duidelijk is dat de app echt nog niet af is, wat ook aangegeven wordt, omdat het een pilot is van Albert Heijn. Een verificatiecode komt niet binnen per mail, wel per sms gelukkig. Bij het openen van de Bonuskaart krijgen we een foutmelding en crasht de app soms. Waarschijnlijk volgt hier binnenkort een update voor. De smartwatch-app geeft je op het startscherm de mogelijkheid om je boodschappenlijst te bekijken. Deze kun je overigens ook gewoon bijhouden via de website of de Appie app. Tijdens het doen van boodschappen kun je direct boodschappen afstrepen. Het scannen van je Bonuskaart kan dus ook vanaf het scherm van het horloge. Verder krijg je inzicht in je gespaarde koopzegels en hoef je de app er niet bij te pakken om deze bij de kassa uit te laten betalen. Na het betalen kun je met je horloge het poortje bij de Zelfscan-uitgang openen, zo laat Albert Heijn weten.

Je kunt de AH Wear app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

Opvallend dat Albert Heijn toch weer heil ziet in de smartwatch. In 2015 kwam de supermarkt ook al met een eigen smartwatch-app.