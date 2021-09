Strava richt zich op Wear OS 3; slecht nieuws voor oudere smartwatches

Strava is een geliefde applicatie voor het bijhouden van je wandeling, fietstocht of andere workout. Met de Strava app voor de smartwatch kun je nog sneller en nauwkeuriger je activiteiten bijhouden, maar voor Wear OS-gebruikers is er minder goed nieuws.

Strava voor Wear OS 3

Grote veranderingen en verbeteringen staan er klaar voor verschillende smartwatches. Google heeft het platform voorzien van verschillende verbeteringen, zo bleek eerder bij de Wear OS 3 aankondiging. De nieuwe Galaxy Watch 4 smartwatches zijn de eerste horloges die over de nieuwe versie van Wear OS beschikken.

Strava is er als de kippen bij als het gaat om ondersteuning voor Wear OS 3. De nieuwste versie van Strava voor de smartwatch is vanaf nu geschikt gemaakt voor de nieuwe versie. Dit betekent dat je op de Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) deze al kunt gebruiken. Slecht nieuws is er echter voor de vele gebruikers die nog over een oudere versie van Wear OS beschikken.

Op de ondersteuningspagina van Strava is te lezen dat oudere Wear OS-horloges geen updates meer krijgen voor de Strava app. Het is doorgaans vaker het geval dat fabrikanten de ondersteuning staken voor oudere versies van besturingssystemen, maar aangezien er nog niet eens een handjevol smartwatches zijn met Wear OS 3 is Strava hier wel heel erg vroeg mee. Overigens blijft de app wel werken op oudere smartwatches.