Spotify rolt vanaf nu nieuwe app voor Wear OS uit

Spotify is begonnen met het uitrollen van de Wear OS-app van het muziekplatform. Dit betekent dat je je favoriete muziekdienst ook kunt bedienen op de smartwatch.

Nieuwe Wear OS-app van Spotify

Muziekdienst Spotify is begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de Spotify-app. Het gaat om de Spotify app voor Wear OS op de smartwatch. In mei van dit jaar werd de nieuwe applicatie aangekondigd, waarbij duidelijk werd dat de ontwikkelaars gewerkt hebben aan een hoop nieuwe functies. Het is vanaf nu mogelijk om vanaf je smartwatch de muziek te bedienen, die op je smartphone wordt afgespeeld. Verder kun je muziek en podcasts offline downloaden en is er ondersteuning voor Spotify Connect, waarbij je direct kunt schakelen met het afspelen van muziek tussen verschillende apparaten. Ook het regelen van het volume met de smartwatch-app is mogelijk.

Op je smartwatch kun je vanaf nu de nieuwe Spotify app downloaden uit de Google Play Store.