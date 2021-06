Spotify voorspelt de zomerhits voor 2021

De zomerse dagen liggen in het verschiet; want na regen komt zonneschijn. Muziekdienst Spotify voorspelt alvast de zomerhits voor het komende jaar. Welke nummers zijn de zomerhits 2021?

Zomerhits van 2021 volgens Spotify

Spotify heeft een nieuw overzicht gedeeld met welke platen potentiële kandidaten zijn voor de zomerhit van 2021. ‘Good 4 u’ van Olivia Rodrigo is de meest gestreamde track van dit moment. De teller staat op 8 miljoen streams per dag. Volgens Spotify kan het nummer ‘Bad Habits’ van Ed Sheeran en ‘Juggernaut’ van Tyler, The Creator’s (ft Lil Uzi Vert en Pharrel Williams) ook hoge ogen gooien in het kader van een zomerhit. Ook artiesten van Nederlandse bodem maken een goede kans, zo meldt de Zweedse muziekdienst. Zo wordt gesproken over ‘Early In The Morning’ van Kriss Kross Amsterdam met Shaggy en Conor Maynard. Ook de singles van Dopebwoy en Jonna Fraser komen terug in de spotlights.

Spotify heeft een selectie samengesteld van zomerhits in Nederland, in willekeurige volgorde;