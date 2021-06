Spotify introduceert ‘Alleen Jij’-sectie en Blend met afspeellijst voor z’n tweeën

Muziekdienst Spotify scoort ieder jaar met het Wrapped-overzicht, een jaaroverzicht met je best beluisterde muziek. Vandaag presenteert Spotify een reeks nieuwe functies. Denk aan de ‘Alleen Jij-sectie’ en het nieuwe Spotify Blend.

Spotify: Alleen Jij

‘Only You’ is de nieuwe functie in de Spotify app die je vanaf nu kunt gebruiken. In Nederland wordt de functie ‘Alleen Jij’ genoemd en vat samen hoe je luistert, in plaats van wat je luistert, zoals met Spotify Wrapped uitgelicht wordt. Je krijgt met ‘Alleen Jij’ inzicht in je eigen muzieksmaak. Door op de grote kaart bovenin beeld te tikken krijg je een overzicht met je favoriete artiesten en tracks. Het wordt de ‘audio-geboortekaart’ getoond. Spotify zegt hierover het volgende;

Jouw audio-geboortekaart : Tot leven gebracht door middel van drie artiesten waar je naar luistert, bestaande uit: Zonneteken : De artiest waar je de afgelopen zes maanden het meest naar hebt geluisterd. Maanteken : De artiest die jouw emoties laat zien. Opkomend teken : De artiest die je onlangs hebt ontdekt.

: Tot leven gebracht door middel van drie artiesten waar je naar luistert, bestaande uit: : De artiest waar je de afgelopen zes maanden het meest naar hebt geluisterd. : De artiest die jouw emoties laat zien. : De artiest die je onlangs hebt ontdekt. Je etentje : Een persoonlijke Spotify-mix bestaande uit de artiesten die je zou uitnodigen voor jouw droomdiner.

: Een persoonlijke Spotify-mix bestaande uit de artiesten die je zou uitnodigen voor jouw droomdiner. Jouw favoriete duo’s : De muzikale duo’s naar waar je recent hebt geluisterd, die jouw muzieksmaak laten zien. Wie anders zou bijvoorbeeld “Greta Van Fleet” direct afspelen na “Olivia Rodrigo”?

: De muzikale duo’s naar waar je recent hebt geluisterd, die jouw muzieksmaak laten zien. Wie anders zou bijvoorbeeld “Greta Van Fleet” direct afspelen na “Olivia Rodrigo”? Jouw decennium-mixen : Hoe je muzikaal door de jaren heen bent gegaan.

: Hoe je muzikaal door de jaren heen bent gegaan. Jouw muzikale dag : Muziek en podcasts die je ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat luistert.

: Muziek en podcasts die je ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat luistert. Jouw genre-mixen: Hoe jouw muzieksmaak en podcast genres jou onderscheiden van de rest.

Onder deze kaart heb je toegang tot verschillende afspeellijsten die afgestemd zijn op de gebruiker. Denk aan speciale mixen die op basis van je luistergedrag samengesteld zijn. Ook zijn er decenium-mixen, genre-mixen en ‘je etentje’ mix met artiesten die je uit zou nodigen voor jouw droomdiner.

Spotify Blend

Nieuw met de aankondiging is ook Spotify Blend. Deze functionaliteit is ook op het ‘Only You’ hub te vinden. Je maakt er een playlist mee voor met zijn tweeën. Dit kan iedere Spotify-gebruiker zijn; dus niet alleen je partner, maar ook je collega, vriend of vriendin, of misschien wel je moeder. Volgens Spotify moet je op deze manier kunnen ervaren hoe jullie muzieksmaak samenkomt. Op basis van het luistergedrag van allebei de gebruikers wordt de lijst dagelijks aangevuld met nieuwe muziek.

Je kunt de nieuwe functies vanaf nu direct terugvinden in de applicatie van Spotify.