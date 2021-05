Songfestival 2021: dit zijn de winnaars volgens Spotify

Deze week staat helemaal in het teken van het Eurovisie Songfestival, dat gehouden wordt in Rotterdam Ahoy. Spotify heeft nu haar voorspelling naar buiten gebracht over welk land er met het goud naar huis gaat. Hierbij is gekeken naar de luisterdata van Spotify-gebruikers.

ESF winnaar volgens Spotify

We zijn in de ban van het Songfestival, als we de laatste gegevens van Spotify mogen geloven. Na de eerste halve finale van dinsdag, steeg het aantal streams wereldwijd met 124 procent. In Nederland deden we er nog een schepje bovenop en werd een stijging gemeten van 167 procent. Nog altijd is ‘Arcade’ van Duncan Laurence het meest gestreamde Songfestival-lied allertijden op Spotify. Duncan heeft met zijn winnende hit van vorig jaar, 156 procent meer streams dan ‘Euphoria’, dat vorig jaar het meest gestreamd werd. Loreen won met dat nummer in 2012 het Eurovisiesongfestival.

Spotify heeft nu een voorspelling naar buiten gebracht over welk land er met de winst van doorgaat bij het Songfestival van 2021. De winnaar is, op basis van de luisterdata, Zitti E Buoni van Måneskin, de inzending van Italië. Nederland staat met Jeangu Macrooy ‘Birth Of A New Age’ volgens de muziekdienst op plek 10. In België zijn ze wel gecharmeerd van onze inzending. Daar staan we op plek 4, en in Luxemburg op plek 7 van de eindlijst. Volgens Spotify kunnen we ‘Voices’ van Tusse, welke afkomstig is uit Zweden, op een tweede plek zien, en eindigt Dark Side van Finland op een derde plaats. Het Franse Voilà, dat volgens velen gezien wordt als hét winnende nummer, komt volgens Spotify niet verder dan een vijfde plek. Op 4 vinden we TIX met Fallen Angel (Noorwegen).

Spotify heeft onderstaande lijstjes gedeeld;

Top 10 meest gestreamde Eurovisie Songfestival 2021 nummers in Nederland op Spotify:

Top 10 meest gestreamde Eurovisie Songfestival 2021 nummers wereldwijd op Spotify: