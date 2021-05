AVROTROS brengt eigen Songfestival-app uit: samen met je vrienden beoordelen

Dit jaar wordt het Songfestival na jaren weer eens in Nederland gehouden. De AVROTROS heeft een eigen Songfestival app uitgebracht waarmee je, samen met je vrienden, op je favoriet kunt stemmen.

Songfestival app van AVROTROS

Van de week schreven we al over de officiële Songfestival app. De AVROTROS heeft onlangs echter ook een eigen applicatie uitgebracht waarmee het Songfestival-hart sneller kan gaan kloppen. Met de applicatie wordt er een sociaal stukje aan het Eurovisie Songfestival toegevoegd.

Foto: Google Play Store

De Songfestival app van de AVROTROS laat je stemmen op drie onderdelen. Per land kun je tijdens de uitzendingen op 18, 20 en 22 mei stemmen op het nummer, de act en de outfit. Goed om te weten is dat dit niet officieel stemmen is, maar ‘puur voor de fun’. Je kunt vrienden aan je vriendenlijst toevoegen en zo samen deelnemende landen beoordelen. Tijdens een act kun je je score achterlaten. Je kunt vervolgens de beoordelingen vergelijken met je vrienden, en de rest van Nederland.

Via de AVROTROS Songfestival app krijg je ook de uitslagen van alle shows te zien, zodat je niets hoeft te missen. De uitzendingen van het Songfestival zijn op dinsdag 18 mei, donderdag 20 mei en de finale op zaterdag 22 mei vanaf 21:00 uur.