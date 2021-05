Eurovision Song Contest 2021 app: alle informatie voor het Songfestival

In de komende week gaat het los met het Eurovisie Songfestival. Dit jaar vanuit Nederland, waar het festijn gehouden wordt in Rotterdam Ahoy. Wil je niks missen, blijf dan op de hoogte met de Eurovision Song Contest app.

Songfestival 2021 app

De 65e editie van het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar gehouden in ons eigen land. In 2019 won Duncan Laurence in Tel Aviv met het nummer ‘Arcade’. Door het coronavirus werd de editie van 2020 geannuleerd en werd alles overgeheveld naar 2021. Door de winst van Duncan Laurence wordt het Songfestival van 2021 gehouden in de stad Rotterdam, in Ahoy.

Wil je niks missen, en je misschien al helemaal voorbereiden voor het event? Dan kan de officiële Eurovision Song Contest app niet ontbreken op je smartphone. Met deze applicatie blijf je op de hoogte van het programma. Op het startscherm heb je direct toegang tot de countdown, welke aftelt tot de eerstvolgende aflevering. Ook kun je herinneringen instellen voor de eerstvolgende aflevering.

Via de Eurovisie Songfestival 2021 app kun je direct ook navigeren naar de deelnemers. Per artiest kun je terecht voor informatie over de desbetreffende artiest. Vervolgens vind je verspreid over de tabbladen songteksten en informatie over het land. Bijvoorbeeld of het land al eens vaker in de prijzen is gevallen met een liedje. Ook kun je weer Eurovision Selfies maken, al zien we nu nog de filters van de vorige editie.

Songfestival Live

De liveshows van het Songfestival zijn te volgen op dinsdag 18 mei (1e halve finale), donderdag 20 mei (2e halve finale) en de finale op 22 mei 2021. Het programma wordt gepresenteerd door Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager. De uitzendingen zijn te volgen op NPO 1.

Je kunt de Songfestival app downloaden uit de Google Play Store; dat kan via onderstaande button.

Foto bovenaan artikel:

NPO/NOS/AVROTROS NATHAN REINDS