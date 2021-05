Spotify komt met grote update voor Wear OS-app vol nieuwe functies

De app van Spotify voor de smartwatch wordt voorzien van een grootse update. De muziekdienst is een veelgebruikte applicatie, dus kon de smartwatch-app niet uitblijven bij het verbeteren van de dienst.

Spotify komt met grote update voor Wear OS

Muziekdienst Spotify is voor velen niet weg te denken in het dagelijks leven. Een handige toevoeging is de Wear OS app voor de smartwatch. Hiermee kun je je favoriete track direct afspelen of door je afspeellijst bladeren.

Er is een nieuwe versie aangekondigd van de Wear OS app voor Spotify. Niet alleen kun je met de nieuwe versie muziek bedienen die op je telefoon wordt afgespeeld, maar ook rechtstreeks afspelen op je Wear. Het wordt ook mogelijk om op je horloge muziek en podcasts te downloaden voor offline afspelen. Verder kan het overweg met Spotify Connect. Hiermee kan je direct schakelen met je muziek tussen verschillende apparaten.

Helaas is het nu niet duidelijk wanneer Spotify de nieuwe versie uitrolt voor Wear OS. Tijdens de aankondiging van de vele verbeteringen voor Wear OS, dinsdag tijdens Google I/O, werd ook bekend dat YouTube Music naar Wear OS komt.