Spotify Car Thing: muziekdienst komt met gadget voor in je auto

Muziekdienst Spotify heeft een nieuwe gadget uitgebracht; Spotify Car Thing, welke het afspelen van muziek op Spotify in de auto makkelijker moet maken. Eerder werd het apparaatje al getest en nu wordt hij daadwerkelijk uitgebracht.

Spotify Car Thing

Het Zweedse Spotify heeft een nieuwe gadget aangekondigd welke van pas kan komen in de auto. het apparaatje heeft de naam Spotify Car Thing meegekregen. De gadget is voorzien van een touchscreenscherm met een grote draaiknop. Volgens Spotify is deze gadget er niet om te concurreren met het bekende infotainmentscherm in de auto, maar moet het als aanvulling dienen en meer gebruiksgemak voor Spotify-gebruikers. Niet alleen voor het beluisteren van je muziek kan dit apparaat van pas komen, ook podcasts heb je binnen handbereik.

De bediening van het apparaat gaat via de grote draaiknop, kleine drukknop, het aanraakscherm of stembediening. Hiervoor is Spotify Car Thing voorzien van de Spotify spraakassistent die eerder al beschikbaar kwam. Bovenop zien we ook nog verschillende toetsen om snel een bepaalde keuze te bevestigen. De muziekdienst laat weten dat het apparaat is voorzien van vier microfoons. Deze moeten je dus ook kunnen horen als je muziek wat harder staat.

Spotify Car Thing wordt via Bluetooth gekoppeld met je smartphone. Via Bluetooth of een AUX-kabel kan het apparaat aan de speakers van de auto gekoppeld worden. Voorlopig is het apparaatje alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, voor een bedrag van 80 dollar. In Amerika wonende gebruikers kunnen zich aanmelden om het product enkel tegen verzendkosten te ontvangen. Het is niet of Spotify Car Thing ook naar ons land komt.