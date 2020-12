Spotify test functie voor afspelen lokale MP3-bestanden in Android-app

Er lijkt een nieuwe verbetering aan te komen voor de Spotify-app. Volgens de nieuwe informatie moet deze applicatie een nog completere muziekspeler worden. Het moet binnenkort in de Android-app mogelijk zijn om lokaal opgeslagen MP3’s af te spelen in de app van Spotify.

Lokale MP3’s in Spotify app

Jane Wong, een ontwikkelaar die met regelmaat nog onaangekondigd nieuws deelt over apps en dergelijke, heeft nieuws over Spotify. De van oorsprong Zweedse muziekdienst krijgt ondersteuning voor het importeren en afspelen van MP3-bestanden die op de smartphone zelf opgeslagen staan. De aanwijzing hiervoor is gevonden in de code van de app. Dit betekent dat deze momenteel nog niet beschikbaar is, maar gezien de reputatie van Jane Wong, lijkt het een kwestie van tijd totdat iedereen de functie kan gebruiken.

In de desktop-toepassing van Spotify is het al veel langer mogelijk om muziek van je computer, te importeren in Spotify. In de mobiele apps is dit vooralsnog niet mogelijk. In ieder geval komt de functie naar Android; of deze ook voor iOS in de pijplijn zit is niet bekend. Voor nu is het alleen mogelijk om lokale bestanden op de computer te importeren, deze in een afspeellijst te zetten en deze playlist vervolgens offline op te slaan in de app. De verbetering moet die omweg overbodig maken. Het is niet bekend wanneer Spotify de verbetering beschikbaar stelt.