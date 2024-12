Spotify Wrapped 2024: dit was jouw populairste muziek

Menig muziekliefhebber heeft hiernaar uitgekeken: Spotify Wrapped 2024. Het is je persoonlijke jaaroverzicht met de muziek waar jij het afgelopen jaar het meest van genoten hebt. Wat staat er in jouw Spotify jaaroverzicht?

Spotify Wrapped 2024

Ieder jaar verschijnen de nodige lijstjes en jaaroverzichten. Dat gebeurt ook dit jaar weer. De echte muziekliefhebber kijkt daarbij uit naar het jaaroverzicht van muziekdienst Spotify, ook wel Spotify Wrapped genoemd. In dit overzicht vind je precies terug welke muziek je het meest hebt geluisterd afgelopen jaar. Was het Kygo, Davina Michelle, Suzan & Freek of toch een heel ander genre?

Spotify Wrapped vind je direct terug in de Spotify app, op het startscherm van de app. Bovenin zie je een ovaalvormig blok met daarin de tekst ‘Wrapped’. Vervolgens begint daar je muzikale rondreis van het afgelopen jaar. Alle interessante opties vind je hier in één oogopslag. Zo vind je er verschillende afspeellijsten met bijvoorbeeld de populairste tracks wereldwijd, maar ook fijne algemene afspeellijsten, podcasts, artiestenclips en een playlist met je eigen meest favoriete tracks. Bij de artiestenclips vind je bedankjes van je meest favoriete artiesten.

Het leukste onderdeel is natuurlijk ‘Jouw Wrapped’. Je ziet welke artiesten je het meest hebt geluisterd, maar ook in welk genre de laatste 12 maanden je muziek gezocht werd en hoeveel minuten je op Spotify hebt doorgebracht in 2024. Er wordt ook getoond in welke fases je zat in het afgelopen jaar. Uiteraard kun je het eindresultaat ook weer delen met je vrienden via de bekende sociale netwerken.

Spotify Wrapped is vanaf nu te vinden in de Spotify app en via spotify.com/wrapped.