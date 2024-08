Spotify maakt songteksten weer gratis

Spotify plaatste eerder de songteksten achter de betaalmuur, door deze alleen beschikbaar te stellen voor betalende gebruikers. Maar dat gaat veranderen. Lyrics komen weer gratis beschikbaar, zij het met een limiet. Maar om dat limiet zouden gebruikers zich geen zorgen moeten maken.

Songteksten weer gratis in Spotify

Muziekdienst Spotify heeft bekend gemaakt dat het de songteksten in de applicatie weer gratis beschikbaar zal stellen. Vorig jaar besloot de van oorsprong Zweedse muziekdienst dat de lyrics alleen beschikbaar kwamen voor degenen die een abonnement hebben bij Spotify. Degenen die Spotify gratis gebruikten, waarbij je wel reclame kreeg te horen, konden daarna niet meer gratis de lyrics meeblèren via de muziek-app. De songteksten in Spotify werden in 2020 gelanceerd, en kwam in 2021 in de app beschikbaar.

Meezingen in Spotify wordt nu weer mogelijk voor iedereen, zo maakt de muziekdienst bekend. In de komende weken moeten de songteksten ook weer beschikbaar in Spotify Free, de gratis versie van de muziekdienst. Spotify laat weten dat er wel een limiet zal gelden. Hierbij noemt het bedrijf geen getal. Wel zou deze limiet ‘hoger zijn dan ooit iemand zou bereiken’, zo stelt Spotify.