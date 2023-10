Spotify met functie ‘Jam’ voor playlist met 32 vrienden en Voice Translation

Twee nieuwe functies zijn aangekondigd voor muziekdienst Spotify. De Zweedse muziekdienst onthult de functies Voice Translation en Jam. Wat kun je met deze nieuwe features?

Spotify met Voice Translation

Een nieuwe functie wordt aangekondigd voor Spotify. De muziekdienst krijgt Voice Translation. Met de nieuwe functie wordt audiocontent op Spotify vertaald naar een andere taal, met de stem van de maker. Er wordt gebruik gemaakt van OpenAI en werkt alleen in het Spaans, Duits en Frans. In dit stadium wil Spotify kijken of er vraag is naar de nieuwe functie, voordat het breder beschikbaar komt. De functie is specifiek gericht op podcasts, zodat je deze in een andere taal kunt beluisteren.

Als er voldoende vraag is naar de functie, wil Spotify in 2024 de functionaliteit uitbreiden naar meer podcasts en meer talen. Daarbij moet de functie beschikbaar komen voor zowel betalende als gratis gebruikers. De podcasts die je kunt gebruiken met Voice Translation, vind je op deze pagina.

Spotify Jam

Een andere nieuwe functie is Spotify Jam. Hiermee kun je een gepersonaliseerde luistersessie starten, samen met 32 vrienden. Deze functie is vanaf nu beschikbaar in de berichtendienst. Het is een uitbreiding voor bijvoorbeeld Blend en andere gedeelde afspeellijsten. Jam is meer gericht op realtime luisteren en laat je tracks toevoegen in een gedeelde wachtrij. Zowel gratis als betalende gebruikers krijgen de functie aangeboden. Bij Premium-gebruikers van Spotify zijn er wel meer mogelijkheden. Zij kunnen hosten, deelnemen op afstand, het volume beheren en de Jam later als playlist opslaan.

Hoe werkt Jam? Dat wordt uitgelegd in onderstaande stappen;