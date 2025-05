Spotify komt met grote update: nieuwe functies, betere bediening

De populaire muziek-app Spotify rolt een grote update uit voor de applicatie. De nieuwe versie van de Spotify app brengt nieuwe bedieningselementen en verschillende verbeteringen, zo belooft het bedrijf. Spotify zelf spreekt over ‘het ervaren van een nieuwe dimensie van muziekontdekking’.

Spotify krijgt grote update

Spotify rolt een reeks nieuwe functies uit die gericht zijn op een betere muziekervaring, met meer controle, gebruiksgemak en personalisatie voor luisteraars. Met deze updates wil Spotify gebruikers helpen muziek intuïtiever te ontdekken en afspeellijsten eenvoudiger samen te stellen.

Een belangrijke verbetering is te vinden in de bedieningselementen tijdens het afspelen. Premium-gebruikers krijgen toegang tot een vernieuwd ontwerp van de wachtrij, bereikbaar via de drie streepjes onderaan het afspeelscherm. De interface is overzichtelijker en biedt directe toegang tot functies zoals Shuffle, Smart Shuffle, Herhalen en de Slaaptimer. Ook toont de wachtrij nu automatisch aanbevolen nummers zodra de toegevoegde tracks zijn afgelopen. Als gebruiker kun je functies als Autoplay en Smart Shuffle uitschakelen via de instellingen.

Naast de wachtrij introduceert Spotify ook verfijnde tools voor het beheren van aanbevelingen. De Verberg-knop is vernieuwd: een tik is voldoende om een ongewenst nummer uit een afspeellijst te verwijderen, en dit geldt voortaan voor alle apparaten waarop je luistert. Daarnaast wordt de nieuwe Snooze-functie getest onder Premium-gebruikers. Hiermee kun je een nummer tijdelijk, tot dertig dagen, uit je aanbevelingen verwijderen, zonder het definitief te blokkeren.

Afspeellijsten

Op het gebied van afspeellijstbeheer zijn er verbeteringen doorgevoerd in de mobiele app. Elke afspeellijst heeft nu bovenaan knoppen voor toevoegen, sorteren en bewerken. Hierdoor kun je gemakkelijker tracks herschikken, titels aanpassen en eigen albumhoezen instellen. Spotify biedt ook nieuwe mogelijkheden om favoriete nummers om te zetten in afspeellijsten. In een aantal Engelstalige markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, kunnen gebruikers hun gelikete nummers filteren op genre en deze met één tik in een afspeellijst omzetten. Deze optie is vreemd genoeg nog niet in andere regio’s beschikbaar.

Voor wie graag samen luistert of afspeellijsten deelt, is er eveneens goed nieuws. De ‘+’-knop rechtsonder in de mobiele app geeft snel toegang tot curatiefuncties zoals het aanmaken van afspeellijsten, het samenwerken met vrienden, deelnemen aan een Blend of starten van een Jam-sessie. Ook AI Playlist, waarmee je afspeellijsten kunt maken op basis van beschrijvingen of ideeën, is nu beschikbaar in meer markten.

Tot slot is er een kleine wijziging in de navigatie: de optie ‘Jouw Bibliotheek’ is op mobiel nu te vinden als derde icoon onderaan de app. De update wordt via een server-side update verspreid. Je hoeft dus niet eerst langs de Google Play Store om de update binnen te halen.