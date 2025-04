Spotify komt met drastische prijsverhoging voor abonnementen

Het muziekstreaming platform Spotify heeft aangekondigd de Nederlandse en Belgische prijzen te verhogen van het premium-abonnement. Opvallend is dat de prijzen tussen België en Nederland nog wel afwijken.

Spotify tot vier euro duurder

Spotify heeft nieuwe prijzen bekend gemaakt voor haar premium abonnementen. Duidelijk is dat het muziekplatform meer geld wil hebben van degenen die een abonnement afnemen. Volgens Spotify is de prijsverhoging nodig voor het verbeteren van de diensten en om te kunnen blijven vernieuwen. De nieuwe prijzen zullen ingaan per 1 mei 2025, al betalen nieuwe klanten het per direct.

Het Premium Individual abonnement gaat van €10,99 naar €12,99 in Nederland en €11,99 in België. Heb je het premium abonnement voor twee accounts dan verandert de prijs van €14,99 naar €17,99 en komt de prijs uit op 16,99 euro in België.

Het grootste verschil vinden we terug bij het familie-abonnement dat abonnement gaat van €17,99 naar €21,99 in Nederland. In België zal er een prijs gaan gelden van €20,99 per maand. Maak je gebruik van het studenten abonnement dan betaal je per mei een euro meer. De laatste keer dat Spotify de prijzen verhoogde was circa 1,5 jaar geleden. Klanten worden via de mail ingelicht over de prijsverhoging die aanstaande is.