Spotify deelt populairste muziek-statistieken van 2024

Niet alleen kun je zelf zien welke hits je het meest hebt geluisterd, met dank aan Spotify Wrapped. De muziekdienst laat ook weten wat de rest van Nederland en de wereld leuk vond.

Jaaroverzicht van Spotify

Spotify heeft woensdag Spotify Wrapped uitgebracht, waarbij je als gebruiker direct ziet welke hits je het liefst luistert. Echter zijn er meer lijstjes uitgebracht door de van oorsprong Zweedse muziekdienst. Aan de hand van de luisterdata worden meer cijfers gedeeld.

Taylor Swift is net als vorig jaar de meest beluisterde artiest van Nederland. ‘Sugardaddy’ van Roxy Dekker is het meest gestreamde nummer in ons land en de meest populaire podcast komt van Monica Geuze en Kaj Gorgels met ‘Geuze en Gorgels’. Nederlandse artiesten doen het ook goed in de lijst. ‘Beautiful Things’ van Benson Boone doet het ook goed. Het meest gestreamde album is ‘Pink Summer’ van Frenna.

De onderstaande statistieken worden door Spotify gedeeld.

Top 10 meest gestreamde artiesten in Nederland

Top 10 meest gestreamde nummers in Nederland

Top 10 meest gestreamde podcasts in Nederland

Top 10 meest gestreamde albums in Nederland

Top 10 meest gestreamde artiesten wereldwijd

Top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd