Spotify deelt jaaroverzicht met populairste muziek van 2022

Gisteren schreven we al over Spotify Wrapped. De muziekdienst deelt nu ook een ander jaaroverzicht, waarbij het laat zien welke muziek het meest beluisterd is in 2022. Het gaat hierbij om de muziek in Nederland, maar ook wereldwijd.

Spotify jaaroverzicht 2022

De maand december is weer van start gegaan, en dat betekent een maand vol jaaroverzichten en lijstjes. DroidApp schreef gisteren al over Spotify Wrapped 2022, waarmee je precies kunt zien wat jouw persoonlijke favorieten waren van het afgelopen jaar. Nu heeft de Zweedse muziekdienst het jaaroverzicht van 2021 vrijgegeven met daarin de trends in Nederland en wereldwijd. Wat blijkt; in Nederland hebben we in het afgelopen jaar veel naar Antoon geluisterd. Het meest gestreamd werd ‘Vluchtstrook’ van Kris Kross Amsterdam (met Antoon en Sigourney K), gevolgd door ‘As It Was’ van Harry Styles. De wereldwijd meest gestreamde artiest is de Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny, gevolgd door Taylor Swift.

Spotify deelt de volgende gegevens over het luistergedrag in 2022:

Top 5 meest gestreamde artiesten in Nederland

1. Antoon

2. Ed Sheeran

3. The Weeknd

4. Drake

5. David Guetta

Top 10 meest gestreamde nummers in Nederland

1. Kris Kross Amsterdam – Vluchtstrook

2. Harry Styles – As It Was

3. MEAU – Dat heb jij gedaan

4. James Hype – Ferrari

5. Cristian D – Amsterdam

6. Antoon – Hallo

7. Kris Kross Amsterdam – Vanavond (Uit M’n Bol)

8. Glass Animals – Heat Waves

9. FLEMMING – Amsterdam

10. Rema – Calm Down

Top 5 meest gestreamde mannelijke artiesten in Nederland

1. Antoon

2. Ed Sheeran

3. The Weeknd

4. Drake

5. David Guetta

Top 5 meest gestreamde vrouwelijke artiesten in Nederland

1. Taylor Swift

2. Suzan & Freek

3. Dua Lipa

4. Adele

5. Billie Eilish

Top 5 best beluisterde podcasts in Nederland

1. Geuze & Gorgels

2. BROERS met Sam en Rijk

3. NU.nl nieuws

4. ​​Moordcast

5. NRC Vandaag

Top 5 meest gestreamde artiesten wereldwijd

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

Top 10 meest gestreamde nummers wereldijd

1. Harry Styles – As it Was

2. Glass Animals – Heat Waves

3. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

4. Bad Bunny – Me Porto Bonito

5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

6. Elton John – Cold Heart – PNAU Remix

7. Bizarrap – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

8. Imagine Dragons – Enemy (with JID) – from the series Arcane League of Legends

9. Bad Bunny – Ojitos Lindos

10. Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God)

Top 5 best beluisterde podcasts wereldwijd

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

4. Case 63 (All Languages)

5. Crime Junkie