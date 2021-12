Spotify Wrapped 2021: dit zijn jouw populairste tracks en artiesten

Ieder jaar kijkt menig muziekliefhebber reikhalzend uit naar Spotify Wrapped. Ook dit jaar is er weer een mooi jaaroverzicht van jouw eigen favoriete muziek; Spotify Wrapped 2021.

Spotify Wrapped 2021

Elk jaar zet Spotify voor haar gebruikers een persoonlijk overzicht klaar met de favoriete tracks, artiesten, genres en meer van het afgelopen jaar. Na Spotify Wrapped 2020 van vorig jaar, kun je nu het jaaroverzicht van dit jaar bekijken in Spotify Wrapped 2021.

Vorig jaar begon de Zweedse muziekdienst met het tonen van deze informatie als een soort van Stories, zoals we die kennen van Instagram. Dat zien we bij Spotify Wrapped 2021 ook terug. Het begint met een overzicht van je drie meest favoriete muziektracks voor als je deel uit zou maken van een film. Welke tracks maken deel uit van jouw soundtracks?

In de volgende slide zie je hoeveel minuten je in 2021 muziek hebt geluisterd, en hoeveel meer of minder dat is dan het gemiddelde in Nederland (of België). De volgende pagina toont je meest afgespeelde track, gevolgd door de top 5 nummers die je in 2021 hebt afgespeeld. Spotify geeft je daarbij ook de mogelijkheid om de afspeellijst met je 100 meest populaire nummers op te slaan in je bibliotheek voor op een later moment.

Nieuw is dat Spotify in Wrapped 2021 je een overzicht geeft van je audio-aura. Welke stemming past het meest bij je? Je ziet ook naar welke genres je het meest hebt geluisterd, net als een korte quiz over feiten en een leugen over je luistergeschiedenis. Je krijgt inzicht in de meest beluisterde podcast en kunt de maker eventueel middels een tweet bedanken. Spotify Wrapped 2021 geeft je ook het overzicht met de meest afgespeelde artiesten, waarbij je details krijgt over hoeveel minuten je doorbrengt met de muziek van die artiest.

Tot slot kun je het overzicht met je meest populaire artiesten en nummers delen via je favoriete netwerk. Je kunt hiervoor kiezen uit verschillende stijlen.

Wil je ook aan de slag met Spotify Wrapped, dan hoef je alleen maar de Spotify app te openen. Op het startscherm vind je de snelkoppeling naar Wrapped. Je kunt ook naar Spotify.com/wrapped.

