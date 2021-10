Spotify tip: zo sorteer je de muziek in je afspeellijst

Spotify is voor velen niet weg te denken uit het dagelijks leven. Je hele muziekleven zit in deze mobiele app. Toch kan het soms zoeken zijn naar functies; zo sorteer je een afspeellijst in de app.

Afspeellijst sorteren in Spotify

Denk je aan muziek, dan denk je aan Spotify. Met de mobiele app heb je alle muziek van alle soorten genres binnen handbereik. Om alle muziek beter te bundelen zijn afspeellijsten erg handig om mee te werken.

Maar misschien wil je niet heel je afspeellijst doorscrollen om naar je favoriete nummer te gaan die je net aan je playlist hebt toegevoegd. Een oplossing is dan om je Spotify afspeellijst te sorteren. Maar waar vind je de optie? Bij het tikken op de drie puntjes is de optie niet terug te vinden.

Sorteren

De oplossing is eenvoudig, maar was mogelijk wel even zoeken. Je krijgt de mogelijkheid om een afspeellijst te sorteren, door van boven naar beneden te vegen over het scherm. Er verschijnt dan een zoekbalk, waarmee je direct kunt zoeken naar een track. Daarnaast is het mogelijk om op ‘Filters’ te tikken. Daar vind je de optie om te sorteren. Hierbij kun je kiezen uit de volgende sorteer-opties;

Titel

Onlangs toegevoegd

Artiest

Album

of Persoonlijk, waarbij de zelf samengestelde lijst aangehouden wordt.

Door meerdere keren op een sorteer-optie te tikken, kunnen de tracks aflopend of juist oplopend gesorteerd worden.