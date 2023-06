Spotify tip: je verwijderde afspeellijst terughalen

Heb je (per ongeluk) een afspeellijst verwijderd uit je Spotify bibliotheek? Je hoeft niet gelijk te balen. Gelukkig is er een makkelijke manier om een playlist te herstellen. DroidApp legt je uit hoe dit werkt.

Spotify afspeellijst herstellen

Mogelijk heb je in Spotify tal van afspeellijsten waarin je je favoriete muziek hebt gebundeld. Soms kan het best lekker opruimen om je oude, ongebruikte afspeellijsten in de prullenbak te gooien. Je houdt dan immers weer wat meer overzicht tussen de verschillende playlists. Heb je per ongeluk een fijne afspeellijst weggegooid in Spotify, dan is er niet gelijk een man over boord. Je kunt deze in een paar stappen terughalen.

Hoe werkt het herstellen van een verwijderde afspeellijst? Het maakt niet uit of je de playlist hebt verwijderd op je computer of in de app. Spotify geeft je namelijk de tijd om een afspeellijst die je hebt verwijderd, terug te halen, zodat deze weer tevoorschijn komt in je account. Wel is het zaak om binnen 90 dagen na het verwijderen deze stappen te ondernemen. Dit kan op twee manieren, waarvan de eerste de handigste manier is.

Windows en Mac

Heb je een afspeellijst in de Spotify app op Windows of Mac verwijderd? Dan kun je direct na het verwijderen deze nog ongedaan maken met een sneltoetscombinatie. Op Apple Mac is dit de combinatie Cmd + Z. Gebruik je Spotify op Windows, dan gebruik je de sneltoetsen Ctrl + Shift + Z. Als het goed is, verschijnt de lijst dan weer in je bibliotheek.

Terughalen

Werkt dit niet, of heb je de playlist op je smartphone verwijderd, dan heeft Spotify een online tool waarmee je je afspeellijst kunt herstellen. Dit werkt als volgt;

Ga naar deze pagina van Spotify, waarmee je de lijst kunt herstellen. Log in met je Spotify-account; dit kan met je e-mail, Facebook- of Google-account. Je komt direct in een overzicht met je onlangs verwijderde afspeellijsten. Bij de lijst zie je wanneer je deze hebt verwijderd en hoeveel tracks deze lijst heeft. Met de grote knop kun je deze direct herstellen.

Wil je nog meer uit Spotify halen? Lees dan ook onze andere handige tip, waarmee je snel je muziek kunt sorteren in Spotify.