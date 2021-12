Spotify jaaroverzicht 2021: dit was de populairste muziek wereldwijd, en in Nederland

Gisteren was daar het moment dat Spotify Wrapped 2021 beschikbaar kwam. Alle gebruikers kunnen hiermee een mooi muzikaal overzicht tevoorschijn halen met hun favoriete muziek. De muziekdienst deelt ook het jaaroverzicht van 2021 zelf. Wat was de populairste muziek van Nederland, en in de wereld?

Spotify jaaroverzicht 2021

Na Spotify Wrapped 2021, waarbij je als gebruiker zelf je eigen uitgebreide jaaroverzicht van je eigen luistergeschiedenis te zien krijgt, is het nu tijd voor een volgend jaaroverzicht. De Zweedse muziekdienst heeft op een rijtje gezet welke nummers en artiesten het best beluisterd werden; in Nederland maar ook wereldwijd. Dat laat weer een interessant beeld zien.

De meest gestreamde artiest in Nederland is Justin Bieber. Op twee staat ‘Kevin’, gevolgd door Frenna. Verder doen Ed Sheeran, The Weeknd en Suzan & Freek het goed. ‘Blijven slapen’ van Maan en Snelle werd het meest gestreamd in ons land, gevolgd door Drivers License van Olivia Rodrigo. Riton scoorde met de hit Friday de derde plaats in ons land. Het meest gestreamde album was Lars, van Snelle, Justice van Justin Bieber en Sour van Ed Sheeran.

Op het gebied van podcasts doen ‘Geuze en Gorgels’ het het best in Nederland. Tweede is Man man man, de podcast en op drie vinden we Zelfspodcast. Spotify deelt de volgende lijstjes;

Top 25 meest gestreamde artiesten in Nederland

1. Justin Bieber

2. Kevin

3. Frenna

4. Lil Kleine

5. Ronnie Flex

6. Lijpe

7. David Guetta

8. Josylvio

9. Snelle

10. Ed Sheeran

11. Drake

12. The Weeknd

13. Dua Lipa

14. Suzan & Freek

15. Jonna Fraser

16. Pop Smoke

17. Olivia Rodrigo

18. Broederliefde

19. Juice WRLD

20. Maan

21. Boef

22. Sevn Alias

23. Billie Eilish

24. André Hazes

25. The Kid LAROI

Top 25 meest gestreamde nummers in Nederland

1. Maan en Snelle – Blijven slapen

2. Olivia Rodrigo – drivers license

3. Riton – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit

4. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

5. Olivia Rodrigo – good 4 u

6. Tiesto – The Business

7. Suzan & Freek – Goud

8. Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

9. Ed Sheeran – Bad Habits

10. Justin Bieber – Peaches (feat. Daniel Caesar & Gevion)

11. Nathan Evans – Wellerman – Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix

12. Thomas Acda, Maan, Typoon, Paul de Munnik – Als Ik Je Weer Zie

13. The Kid LAROI – WITHOUT YOU

14. Farruko – Pepas

15. Jaap Reesema, Pommelien Thijs – Nu Wij Niet Meer Praten

16. Bilal Wahib – 501

17. Antoon – Hyperventilatie

18. Glass Animals – Heat Waves

19. Joel Corry – Head & Heart (feat. MNEK)

20. $hirak – UHUH

21. Chef’ Special – Afraid Of The Dark

22. Joel Corry – BED

23. Shouse – Love Tonight – Edit

24. Masked Wolf – Astronaut In The Ocean

25. Måneskin – Beggin’

Top 10 meest gestreamde albums in Nederland

1. Snelle – Lars

2. Justin Bieber – Justice

3. Olivia Rodrigo – Sour

4. Ed Sheeran – “=”

5.Dua Lipa – Future Nostalgia

6. Pop Smoke – Shoot For The Stars Aim For The Moon

7. Kevin – Grote Versnelling

8. Doja Cat – Planet Her

9. The Kid LAROI – F*CK LOVE (SAVAGE)

10. Kevin – Animal Stories

Top 5 meest gestreamde mannelijke artiesten in Nederland

1. Justin Bieber

2. Kevin

3. Frenna

4. Lil Kleine

5. Ronnie Flex

Top 5 meest gestreamde vrouwelijke artiesten in Nederland

1. Dua Lipa

2. Olivia Rodrigo

3. Maan

4. Billie Eilish

5. Ariana Grande

Top 25 best beluisterde podcasts in Nederland

1. Geuze en Gorgels

2. Man man man, de podcast

3. Zelfspodcast

4. Broers met Sam en Rijk

5. EFFE RELATIVEREN de podcast

6. NRC Vandaag

7. De Universiteit van Nederland Podcast

8. Moordcast

9. The Joe Rogan Experience

10. De Podcast Psycholoog

11. Marc-Marie & Aaf Vinden Iets

12. NU.nl Nieuws

13. Jong Beleggen, de podcast

14. Daders

15. Mand

16. Echt Gebeurd

17. Leef je Mooiste Leven Podcast

18. De Taghi Podcast

19. Moordzaken

20. Kururu

21. De Supergaande Podcast

22. De Deventer Mediazaak

23. Cocaïnekoorts

24. Held in Eigen Verhaal

25. Lang Verhaal Kort

Top 10 meest gestreamde artiesten wereldwijd

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

6. The Weeknd

7. J Balvin

8. Ariana Grande

9. Olivia Rodrigo

10. Juice WRLD

Top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd

1. Olivia Rodrigo – drivers license

2. Lil Nas X – MONTERO (Call me by your name)

3. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)

4. Olivia Rodrigo – good 4 u

5. Dua Lipa – Levitating (feat DaBaby)

6. Justin Bieber – Peaches (feat. Daniel Caesar & Gevion)

7. Doja Cat – Kiss Me More (feat SZA)

8. The Weeknd – Blinding Lights

9. Glass Animals – Heat Waves

10. Måneskin – Beggin’

Top 5 best beluisterde podcasts wereldwijd

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Crime Junkie

4. TED Talks Daily