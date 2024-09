Spotify Daylist is dynamische afspeellijst voor jou persoonlijk

Een afspeellijst die zich aanpast aan je stemming en het moment van de dag. Spotify heeft bekend gemaakt dat het met een dynamische playlist komt, waarbij deze je muzikaal de dag door helpt. Om de zoveel uur wordt de afspeellijst vernieuwd.

Dynamische afspeellijst bij Spotify

Spotify heeft bekend gemaakt dat er een nieuwe functie aan zit te komen in de desktop-app en mobiele app van de muziekdienst. Gebruikers kunnen gebruik maken van de nieuwe Daylist, een afspeellijst die met je meebeweegt, zo belooft de Zweedse muziekdienst. Gedurende de dag past het zich aan, aan naar wat jij als gebruiker wil luisteren. Luister je bijvoorbeeld graag in de ochtend klassiek, en sluit je de dag af met een reeks goede danceplaten, dan weet Spotify dit, waardoor deze de dynamische afspeellijst voorschotelt.

In het Verenigd Koninkrijk en Zweden is de functie al even beschikbaar, nu onder andere ook in Nederland. Volgens de muziekdienst luistert 70 procent van de Daylist-gebruikers week na week opnieuw naar de lijst en is het één van de meest populaire functies voor het ontdekken van (nieuwe) muziek. De functionaliteit is vanaf vandaag beschikbaar via Daylist.