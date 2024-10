Spotify introduceert luisterboeken: alles moet je weten

Een nieuwe functie wordt toegevoegd aan muziekdienst Spotify. Gebruikers krijgen toegang tot zogenaamde ‘Audiobooks’, ofwel audioboeken. Deze luisterboeken zijn grotendeels gratis te beluisteren.

Audiobooks in Spotify

Muziekdienst Spotify heeft bekend gemaakt dat je vanaf nu Audiobooks kunt gebruiken in de dienst. De functie is te vergelijken met luisterboeken en zijn beschikbaar voor alle betalende gebruikers van de Zweedse muziek-app. Dit geldt voor zowel Premium- als Duo- en Family-abonnementen. De functionaliteit is deels gratis te gebruiken.

In totaal krijgen de betalende Spotify-gebruikers twaalf uur aan luistertijd per maand. Hierbij is er op moment van schrijven een aanbod van 200.000 boeken. Wanneer je langer dan twaalf uur wilt luisteren, kun je kiezen voor een bundel van tien extra uren luistertijd. Dit kost gebruikers een bedrag van 9,99 euro. Is die tien uur weer op, kun je opnieuw voor dit bedrag een bundel met 10 uur extra luistertijd kopen.

Wanneer je extra luistertijd aanschaft verloopt niet, zoals de 12 uur luistertijd per maand. Dit betekent dat je de extra luistertijd mee kunt nemen naar volgende maanden.