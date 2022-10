Spotify biedt vanaf nu luisterboeken aan

Gebruikers van muziekdienst Spotify kunnen vanaf nu naast muziek en podcasts ook voor luisterboeken bij het platform terecht. Er is keuze uit meer dan 300.000 audioboeken.

Luisterboeken bij Spotify

Niet alleen voor muziek en podcasts kun je terecht bij Spotify. Het Zweedse muziekplatform biedt vanaf nu ook luisterboeken aan. Er is keuze uit ruim 300.000 audioboeken van verschillende uitgeverijen, zo meldt de dienst. Op dit moment zijn dit nog niet exclusieve titels. Dit betekent dat de verschillende luisterboeken ook op andere platform beschikbaar zijn, zoals bij Amazon.

Vooralsnog is het bij Spotify alleen mogelijk om de luisterboeken aan te schaffen via de website. Het is na de koop wel mogelijk om via de Spotify app het aangeschafte luisterboek te luisteren. De prijzen van de boeken verschillen tussen de boeken. Op dit moment is er geen korting voor Spotify Premium-leden, maar wel zal Spotify experimenteren met verschillende verdienmodellen.

Overigens is Spotify enkel nog in de Verenigde Staten begonnen met het aanbieden van luisterboeken. Wanneer dit uitgebreid wordt naar andere landen is niet bekend.