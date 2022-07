Spotify Friends Mix is nieuwe gepersonaliseerde afspeellijst voor jou, van vrienden

Muziekdienst Spotify heeft een nieuwe gepersonaliseerde afspeellijst voor je klaarstaan. Met de Friends Mix is er voor jou, maar dan met de inspiratie van waar je vrienden naar luisteren.

Spotify Friends Mix

Volgens Spotify hebben gebruikers van de Zweedse muziekdienst interesse in waar hun vrienden naar luisteren. Een nieuwe functie voor de dienst moet daar nu inzicht in geven. De afspeellijst die Friends Mix wordt genoemd, is speciaal voor jou gemaakt.

De muziek in de lijst is geïnspireerd op de muziek waar je vrienden naar luisteren, zo laat de dienst weten. Volgens Spotify moet Spotify Friends Mix ervoor zorgen dat het vinden van een nieuwe muziek een sociale ervaring wordt. Eerder werd Spotify Blend al geïntroduceerd, waarbij je met tot tien vrienden een luistersessie kunt starten. Met Friends Mix wordt het mogelijk om van deze verschillende blends een aparte, persoonlijke playlist te maken.