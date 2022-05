Songfestival 2022: dit zijn de winnaars volgens Spotify

Deze week begint het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar wist muziekdienst Spotify de winnaar van het Songfestival succesvol te voorspelen. Dit jaar doet Spotify een nieuwe voorspelling. Wie wordt de winnaar van het Songfestival van 2022?

Spotify over winnaar van Songfestival 2022

De 66e editie van het Eurovisie Songfestival start dinsdag met de eerste halve finale met daarin ook Nederland, de tweede halve finale is op donderdag, zaterdag is de grote finale. Vorig jaar wist Italië met Måneskin te winnen in Rotterdam. Dit jaar wordt het liedjesfestijn dus in Italië gehouden, in de stad Turijn. Dat nummer werd ook door Spotify vorig jaar als winnaar voorspeld. Het nummer werd op de streamingdienst het meest beluisterd in de periode voor het festival. Nu deelt Spotify wederom een overzicht met de voorspelling van de winnaar van het Songfestival van 2022.

Dit jaar zou volgens Spotify opnieuw Italië winnen. Het duo Mahmood en BLANCO haalt in 70 procent van de 40 deelnemende landen het hoogst aantal streams met het nummer ‘Brividi’. Op een tweede plek zou Zweden eindigen. Cornelia Jakobs is een grote favoriet met het nummer ‘Hold me Closer’. Als we afgaan op de informatie van Spotify, dan wordt duidelijk dat Nederland ook op het podium komt te staan. Op plek drie vinden we S10 met ‘De Diepte’ dat verantwoordelijk is voor het op twee na aantal meeste streams.

Door de oorlog in Oekraïne is ook de Oekraïense inzending een potentiële kandidaat, maar hoeveelste deze zal eindigen, voorspelt Spotify niet. Wel tikt het nummer ‘Stefania’ van KALUSH wereldwijd de 6 miljoen streams aan. In één derde van de Eurovisie-landen staat het nummer op de eerste of tweede plek. In Nederland is dit een tweede plek.

Overigens is het wel goed te melden dat de rest van het lijstje van Spotify vorig jaar niet helemaal klopte. In de komende week zullen we het antwoord krijgen op de vraag, welk land volgend jaar het Eurovisie Songfestival mag presenteren.