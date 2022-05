Eurovision 2022: officiële Songfestival app uitgebracht

Deze week is het weer de start van het jaarlijkse liedjesfestijn; het Eurovisie Songfestival. Voor op je smartphone kun je nu de officiële Eurovision Song Contest songfestival app downloaden. Hiermee ben je helemaal klaar voor de editie van 2022.

Eurovision 2022 app

De officiële applicatie van het Songfestival is uitgebracht door de ontwikkelaar. Hiermee blijf en ben je helemaal op de hoogte van al het nieuws uit Turijn. Dankzij de winst vorig jaar in Rotterdam van de Italiaanse inzending Måneskin, wordt deze editie van het Songfestival in Turijn gehouden. Dinsdag is de eerste halve finale, donderdag de tweede halve finale, zaterdag de finale. Natuurlijk hopen we weer op Nederlands succes met de inzending van S10, nee, niet die van Samsung.

Wil je niets missen en helemaal opgaan in de Songfestival-gekte. Dan mag de officiële Songfestival app niet ontbreken op je smartphone. Deze Eurovision app laat je het belangrijkste nieuws direct ontvangen als notificatie. Daarbij krijg je de mogelijkheid om vanuit de applicatie direct te stemmen, welke als een sms wordt gestuurd. Op het startscherm vind je het laatste nieuws, samen met een countdown tot de eerste uitzending. Onderin beeld vind je de navigatiebalk, waar je terecht kunt voor de deelnemers.

Je kunt deelnemers toevoegen als favoriet en er meer informatie over krijgen. Je kunt direct tikken voor de songtekst, zodat je tijdens de uitzending van het Songfestival mee kunt zingen. Verder kun je het album kopen en er terecht voor informatie over het lied en het land waarvoor de desbetreffende artiest uitkomt.

Vorig jaar mocht Nederland het Songfestival vieren dankzij de overwinning in 2019 door Duncan Laurence. De Eurovision Song Contest app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.