De 3 beste Songfestival apps om alles te volgen en je punten te delen

Deze week begint het Eurovisie Songfestival, met S10 als onze eigen inzending. Wil je niets missen van deze 66e editie, dan mogen deze Songfestival apps niet gemist worden.

Songfestival apps

Het Eurovisie Songfestival van 2022 staat op het punt van beginnen. Door de winst van de Italianen vorig jaar, wordt deze editie van het Eurovision Song Contest gehouden in Italië. Vandaag, 10 mei, is de eerste halve finale waarin we ook S10 zullen gaan zien, donderdag 12 mei, de tweede halve finale. Wil je niets missen, en wil je met alles meedoen, dan komen deze handige Songfestival apps van pas.

Eurovision Song Contest

Zondag schreven we al over de officiële Songfestival app. Deze is uitgebracht door de organisatie van Eurovision Song Contest, en bevat alles wat je nodig hebt. Je vindt er het laatste nieuws, maar ook uitgebreide informatie over de landen en de artiesten. Vanuit de app kun je het album kopen en de lyrics raadplegen. Dankzij de aanwezigheid van de songteksten kun je tijdens het programma lekker meezingen met de muziek.

My Eurovision Scoreboard

De volgende applicatie die van pas komt tijdens het liedjesfestijn, is de My Eurovision Scoreboard app. Met deze applicatie kun je je eigen favorieten op een rijtje zetten en direct delen met anderen. Daarbij kun je van ieder nummer dat meedoet aan het Songfestival, een preview luisteren om nog even je geheugen op te frissen. Je kunt je volgorde aanpassen door een land ingedrukt te houden en naar boven of beneden te vegen.

Songfestival app van AVROTROS

Omroep AVROTROS heeft de eigen Songfestival app in de Play Store staan. Deze applicatie biedt verschillende opties en mogelijkheden. Je kunt voor de fun optredens beoordelen op zang, act en nummer. Resultaten van anderen kun je zien via de app tijdens de uitzending. Verder kun je vriendengroepen maken en samen deelnemende landen beoordelen. Je beoordeling en je top 5 kun je delen met anderen op sociale netwerken.