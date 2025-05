Android in april 2025: beste apps en belangrijkste nieuws

De maand april ligt weer achter ons en we gaan nu echt richting de zomer. Iedere maand geven we je op DroidApp een maandoverzicht, met daarin de beste apps en het belangrijkste nieuws. Dit is Android in de maand april 2025.

Android in april 2025

In de vierde maand van 2025 hebben we weer het nodige aan nieuws, reviews en apps met je gedeeld. Allereerst kun je DroidApp vanaf nu volgen op WhatsApp. Zo hoef je niets meer te missen rondom de content van DroidApp. Je vindt hier ons WhatsApp-kanaal van DroidApp. DroidApp zette verder de beste 1 april 2025 grappen en inhakers op een rij.

De Consumentenbond komt in actie tegen Meta; het moederbedrijf van Facebook wil jouw data gebruiken voor het trainen van AI. Verder verscheen op de laatste dag van de maand april groot nieuws over het nieuwe design van Android. Google heeft grootse plannen met de interface in de toekomstige Android-versie. Op 13 mei is er een speciale Android Show waarin nieuwe functies en dergelijke aangekondigd worden door Google. Een week later is Google I/O, waarover we eerder onze verwachtingen hebben gedeeld.

Er werden ook de nodige nieuwe toestellen gepresenteerd. Nothing presenteerde de CMF Phone 2 Pro, Motorola de nieuwe modellen in de Razr 60-serie, en ook de nieuwe Edge 60 modellen kwamen voorbij. Garmin presenteerde haar Vivoactive 6 smartwatch en Samsung de Tab S10 FE tablets. KPN introduceerde de nieuwe KPN TV+ Soundbox; een tv-ontvanger met speaker. Odido introduceert Odido SimWallet, waarbij iedereen eSIM kan gebruiken voor onbeperkt internet.

Samsung kwam met een bijgewerkte planning voor de update naar Android 15 met One UI 7. OnePlus gaf aan geen heil meer te zien in vouwbare smartphones. De ondersteuning voor Android 12 werd gestopt en Google bracht de nieuwe Pixel 9a uit in Nederland. De Poco M7 Pro die voor een lage prijs aangekondigd werd, is nu ook in ons land verkrijgbaar. Bij Komoot kwam het nieuws naar buiten dat handige functies achter de betaalmuur gaan.

Reviews

Specials en tips

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is uitgebreid met nieuwe edities, welke we hieronder op een rijtje hebben gezet.

Beste apps

We hebben een tweetal apps uitgelicht als beste apps van de maand april.

PostNL

De PostNL app heeft deze maand een erg fijne update gekregen. Vanaf nu kun je zelf kiezen bij welke PostNL-locatie je pakketje voortaan wordt afgegeven als je niet thuis bent. Ideaal. Want het is je vast weleens gebeurd dat je naar een ander pakketpunt moest, dan degene bij jouzelf in de buurt. Met deze nieuwe wijziging wordt hier in de toekomst voortaan rekening mee gehouden.

WhatsApp

Een andere applicatie die deze maand in het nieuws kwam, was WhatsApp. De chat-app is voorzien van verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Met de april-update kwamen onder andere nieuwe functies beschikbaar voor groepschats. Een andere verbetering vind je bij het downloaden van bestanden. Voortaan kan de downloadkwaliteit gekozen. De functionaliteit komt later pas beschikbaar. Verder wordt er gewerkt aan geavanceerde chatprivacy.

Bonustip: DroidApp App

De app van DroidApp is gratis te downloaden uit de Google Play Store, en houd je op de hoofte van het belangrijkste nieuws. Niet alleen het beste nieuws komt langs in de DroidApp App, maar ook specials, reviews en nog veel meer mooie content.