Poco brengt goedkope Poco M7 Pro uit in Nederland

Poco heeft zonder er heel veel ruchtbaarheid aan te geven, een nieuwe smartphone gepresenteerd voor de Nederlandse markt. We kunnen de Poco M7 Pro aanschaffen. Dit nieuwe toestel wordt in het betaalbare segment gezet en biedt naar eigen zeggen alles voor de prijsbewuste gebruiker.

Poco M7 Pro naar Nederland

Poco heeft eind vorige maand nog in Singapore de nieuwe F7-serie aangekondigd, nu zijn we aangekomen bij een nieuw model in de M-serie; de Poco M7 Pro. Deze nieuwe smartphone van Xiaomi-dochter Poco komt naar Nederland voor een bedrag van 239 euro. Voor dit geld krijg je een 5G-toestel in het groen, zilver of paars en in de configuratie met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Desgewenst kun je ook nog kiezen voor de Poco M7 Pro met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

De Poco M7 Pro kenmerkt zich door een stijlvol ontwerp met een dikte van slechts 7,6 millimeter. De telefoon biedt de MediaTek Dimensity 7025 Ultra chipset en een flinke 5110 mAh batterij. Deze accu kan met 45W weer lekker snel opgeladen worden. Aan de voorzijde zien we een 6,67 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een helderheid van maximaal 2100 nits, waarmee het ook op zonnige dagen goed afleesbaar is. Poco heeft de M7 Pro uitgerust met dubbele speakers met Dolby Atmos en met de volumeboost-functie moet je ook in lawaaierige omgevingen kunnen genieten van je muziek.

Achterop is een 50 megapixel hoofdcamera te vinden, inclusief ondersteuning voor OIS en EIS, zodat je foto’s haarscherp worden vastgelegd. De nieuwe Poco M7 Pro krijgt verder 2x in-sensor zoom en verschillende AI-tools. De smartphone is vanaf eind april beschikbaar. Je kunt hem nu direct al bestellen bij Bol.com, Belsimpel en MediaMarkt.