Poco F7 Ultra preview: onze eerste indruk in Singapore

DroidApp is momenteel in Singapore voor de zojuist aangekondigde Poco F7 Ultra en Poco F7 Pro. Met die eerste hebben we de afgelopen dagen alvast kunnen spelen, en dus is het tijd om een eerste indruk te delen. Wat heeft deze stijlvolle smartphone allemaal te bieden en hoe zijn de eerste bevindingen?

Poco F7 Ultra: een eerste indruk

Deze week vloog de redactie van DroidApp op uitnodiging van het merk Poco naar Singapore. Tijdens de aankondiging heeft de Xiaomi-dochter de Poco F7 Ultra en F7 Pro gepresenteerd. Een mooie presentatie, maar we zijn natuurlijk nog meer benieuwd hoe de smartphone het in de praktijk doet. In de afgelopen dagen hebben we de Poco F7 Ultra dan ook al goed aan de tand kunnen voelen. Is dit de smartphone die je voortaan gerust mee kunt nemen op vakantie?

Bij het uitpakken van de smartphone uit de doos, valt direct op dat de fabrikant direct ook de 120W lader meelevert. Het snelle opladen kan dus gelijk beginnen! Ons toestel is in het zwart uitgevoerd, waar ik zometeen verder op terugkom. Wil je meer opvallen, of eens wat anders dan zwart of wit, dan is de Poco F7 Ultra er ook in een toffe felle gele kleur.

De zwarte Poco vind ik er erg strak uitziet. Wat direct opvalt is de koperen ring rondom de cameramodule. Deze geeft het toestel direct een premium uitstraling. Wat daar ook bij helpt, is de overgang van de matte, naar de glanzende afwerking. In de glazen afwerking zit een patroon en ook zien we daar de LED-flitser voor de camera terug.

We hebben de Poco F7 Ultra dus al een paar dagen getest, waaronder onder de warme zon van Singapore. In dit artikel deel ik mijn verdere eerste indrukken en natuurlijk vind je binnenkort ook de uitgebreide review terug van de Poco F7 Ultra. Allereerst het scherm. Dit 6,67 inch grote scherm is goed afleesbaar op zonnige dagen en toont mooi de kleuren. De vingerafdrukscanner zit in het scherm verwerkt en doet razendsnel zijn werk. Liever je gezicht gebruiken, ook de gezichtsherkenning doet het lekker vlot.

Voor de multimedialiefhebber is het scherm fijn, maar ook de geluidskwaliteit moet goed zijn. Daarover hoef je bij de Poco F7 Ultra niet over in te zitten. Deze klinkt namelijk erg prettig en kan ook hard genoeg. Dat Poco niet heeft bespaard op de snelheid is ook goed te zien. Het testexemplaar is uitgerust met 16GB RAM en daarbij heb je dan ook nog de Snapdragon 8 Elite processor.

Software

De smartphone van Poco draait op Android 15 met HyperOS 2. Deze laag was voor mij best wennen. De opvolger van de MIUI interface is toch echter wel een fijne skin. Zo worden in het menu verschillende apps gegroepeerd op bepaalde categorie en zit het verder best logisch in elkaar. Alleen qua indeling had ik wat meer opties gehoopt, zoals een groter grid met verschillende opties. Dat is echter alleen beperkt tot standaard en compact. Maar hier is verder prima mee te leven. Handig is dat in het menu de zoekbalk naar apps onderin zit, waardoor je niet heel je hele lijst met apps hoeft door te scrollen.

Camera

Dan is er natuurlijk nog de camera. De set bestaat uit drie lenzen; een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel telefotolens en een 32 megapixel groothoeklens. We hebben in Singapore al een aantal foto’s geschoten. We gaan hier natuurlijk voor de review nog uitgebreider hiermee aan de slag, maar willen wel graag wat foto’s met je delen. Wat opvalt is dat de Poco F7 Ultra kleurrijke beelden maakt met veel details. We zien ook een goede balans in de belichting en mooie scherptediepte.

Alle andere zaken gaan we in de komende tijd uitvinden. Onze uitgebreide bevindingen zul je dan ook lezen op DroidApp.nl in een uitgebreide review!

De smartphones zijn te koop bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.