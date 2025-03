Poco F7-serie wordt 27 maart aangekondigd: nieuwe high-ends

Poco, het dochtermerk van Xiaomi, heeft meer informatie gegeven wanneer we de nieuwe high-end smartphones van het bedrijf kunnen verwachten. Het merk deelt een teaser, met daarop de tekst dat de Poco F7-serie op 27 maart aangekondigd wordt.

Poco F7-aankondiging op 27 maart

We kunnen nieuwe high-end smartphones van Poco verwachten. Het Chinese merk deelt deze aankondiging in een teaser op de sociale netwerken. Het bedrijf deelt hierbij de tekst “Ultrapower Unleashed”. Het event zal draaien om de nieuwe Poco F7-serie, waarover eerder al het één en ander uitlekte. Verwacht wordt dat de smartphonefabrikant de toestellen voorziet van high-end specificaties. Zo zien we onder andere de Snapdragon 8 Elite chipset terug, zo melden geruchten.

Het gaat dus om een serie van nieuwe smartphones, waarbij we eerder al wat hoorde over de Poco F7 Ultra. Geruchten hebben het ook nog over een Poco F7 Pro model. Alle details zullen we op 27 maart te weten komen. Het event vindt plaats in Singapore. DroidApp zal je uitgebreid op de hoogte houden van het event.