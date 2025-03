‘OnePlus werkt aan mid-end smartphone met 7000 mAh batterij’

OnePlus komt met een nieuwe mid-end smartphone op de markt, die voorzien is van een nog grotere accucapaciteit. Dit bericht gaat rond in het geruchtencircuit. Verwacht wordt een capaciteit van 7000 mAh of meer.

OnePlus met gigantische batterij

We zagen bij de OnePlus 13 al een grote accu van 6000 mAh, een nieuw toestel van OnePlus zou hier nog een schep bovenop moeten doen. De Chinese fabrikant zou werken aan een nieuwe mid-end telefoon, als opvolger van de in China uitgebrachte OnePlus Ace 3V. Naar verluidt krijgt het toestel een batterijcapaciteit die uitkomt op of boven de 7000 mAh, waarbij geruchten het ook hebben over 7500 mAh. Daarbij wordt gesproken over 100W laden of 80W laden. Vermoedelijk moet OnePlus nog de beslissing maken of het kiest voor een grotere capaciteit of sneller laden.

De OnePlus Nord 4

De telefoon die mogelijk later in een vergelijkbare uitrusting wellicht zijn weg naar Europa weet te vinden, krijgt direct de opvolger van de Alert Slider. Dit slimme schuifje werd door OnePlus van de week vaarwel gezegd. Een nieuwe knop moet dit gaan vervangen. Er wordt verder gesproken over een 6,83 inch 1,5K OLED-scherm (120Hz), een Dimensity 9400+ SoC van MediaTek en een 50 megapixel hoofdcamera. Er zijn nog twee andere lenzen, maar details ontbreken. Een telelens zou niet op het nieuwe toestel te vinden zijn.

Informatie over een aankondigingsdatum is nog niet bekend.