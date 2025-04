De vergeten smartphone: Nokia X6 uit 2010

We zagen jaren geleden een groot aanbod aan Nokia-toestellen. In de nieuwe editie van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ blikken we vandaag terug op een toestel uit 2010. Toen bracht de Finse fabrikant de Nokia X6 uit.

Nokia X6

Toen Android steeds meer terrein begon te winnen, zag Nokia ook in dat het zeilen bij moest zetten. In 2010 verschenen namelijk de nodige Android-toestellen die de aandacht vroegen. Denk aan de HTC Desire, Sony Ericsson Xperia X10 en de Galaxy S (i9000) van Samsung. Nokia was jarenlang heer en meester, maar moest ineens aan de bak. In 2010 kwam het merk met een Symbian-smartphone; de Nokia X6.

Nokia voorzag de Nokia X6 van het Symbian 9.4 Series 60 systeem. Applicaties kon je downloaden uit de Ovi Store en via Ovi Maps kon je gratis navigeren. De uitgebreide kaartdekking was gratis, maar voor verkeersinformatie moest je wel de portemonnee trekken. Met de app Ovi Files kon je ook toegang krijgen tot de bestanden op je smartphone, via de computer. Er was zelfs een cloud-toepassing waar je 10GB aan bestanden kwijt kon en zo kon bereiken als de computer uitstond. Muziekliefhebbers konden aan de slag met de Nokia Music Store.

De Nokia X6 was een opvolger van de eerde besproken Nokia 5800. Ook bij dit toestel lag de focus op muziek. Dit toestel was tevens het eerste Nokia-toestel met een capacitief touchscreen. Het toestel had een 3,2 inch scherm met een resolutie van 640 x 320 pixels. Er was ondersteuning voor het 3G-netwerk, WiFi en een FM-radio. Aan boord was een 434 MHz sterke single-core processor te vinden, samen met 128MB aan werkgeheugen en 8GB opslagruimte. Ruimte voor een geheugenkaart was er niet. De smartphone verscheen met een 1320 mAh batterij en er was een 5 megapixel camera.

Nokia bracht de X6 in 2010 uit voor een bedrag van rond de 330 euro. In 2018 kwam HMD, dat de rechten heeft voor het gebruik van de merknaam Nokia, met de Nokia X6 (2018). Deze smartphone werd niet in Nederland uitgebracht.



Nokia X6 samengevat in 3 punten