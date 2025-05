We gaan terug naar het jaar 2009, toen Nokia een nieuw pareltje uitbracht in de categorie ‘Feature Phones’. In dat jaar verscheen de Nokia 6700 Classic, welke samen met de Slide werd uitgebracht. We bespreken hem vandaag in de rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 6700 Classic

Nokia heeft tot een paar jaar geleden onwijs veel toestellen uitgebracht, die zich bestempelden als ‘niet-smartphone’. De Finse fabrikant had een hoop paradepaardjes uitgebracht en in 2007 was daar de Nokia 6300. Die telefoon hebben we eerder in onze rubriek besproken. Twee jaar later, in 2009, kwam daar de Nokia 6700 Classic. Samen met de Classic-variant werd door het merk ook de Slide-versie gepresenteerd. In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar dat jaar, en bekijken we de ins-en-outs van de Nokia 6700 Classic.

De Nokia 6700 Classic was dus de opvolger van de Nokia 6300. De metalen behuizing bleef hiermee behouden. Ook het stijlvolle toetsenbord bleef, samen met de overige toetsen; zij het in een moderner jasje. Middels de bekende T9-invoer typte je snel je berichten. Of minder snel, als je T9 had uitgezet. Het scherm was iets groter en kwam uit op 2,2 inch. Deze bood een resolutie van 320 x 240 pixels. De Nokia bood een 5 megapixel camera waarmee je je foto’s kon maken. Ook filmen was mogelijk, met een 480p-resolutie. Aan boord was verder autofocus en een flitser.

De Finnen brachten het toestel uit met 170MB geheugen. Dit geheugen kon uitgebreid worden middels een geheugenkaart; en Nokia gaf je bij aanschaf alvast een 1GB geheugenkaart mee. Bluetooth en GPS waren ook aanwezig; waarbij je middels Nokia Maps naar je bestemming kon navigeren. De 970 mAh batterij van de Nokia 6700 Classic kon je zelf verwisselen, iets wat we destijds nog wel zagen bij toestellen.

Ging je voor de Nokia 6700 Classic, dan kon je kiezen uit verschillende kleuren en stijlen. Naast een zwarte kleur, was er ook Mat-metallic, zilver-metallic, een goude, bruine of zwart-roze kleur beschikbaar. De prijs van de Nokia 6700 Classic lag tussen de 250 en 300 euro.



Nokia 6700 Classic samengevat in 3 punten