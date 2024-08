De vergeten telefoon: Nokia 7200

Wauw, ken je deze Nokia nog? Deze Nokia 7200 was een wel heel bijzonder toestel qua ontwerp. De telefoon werd 21 jaar geleden uitgebracht, maar wat had de Nokia 7200 allemaal te bieden?

Nokia 7200

Vandaag bespreken we in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ een bijzonder toestel. Het is de Nokia 7200. De telefoon uit 2003 heeft waarschijnlijk niet heel veel herinneringen achtergelaten, want ook online is er niet heel veel over te vinden. Toch genoeg om je bij te praten in onze rubriek over dit stijlvolle model.

De Finse fabrikant bracht de Nokia 7200 eind 2003 uit, en wat opviel aan het toestel was het ontwerp. Het was een clamshell, waarbij de telefoon aan de buitenkant een stijlvol patroon had. Per kleurvariant verschilde het patroon en de afwerking qua stijl. Aan de buitenkant vond je ook nog een monochroom-beeldscherm, tussen al deze effecten.

Binnenin was ruimte voor een klein beeldscherm; met een grootte van 1,5 inch. Eenmaal opengeklapt zagen we ook een bijzonder ontwerp van het toetsenbord. De behuizing was vierkant, terwijl de toetsen de bekende Nokia-kleuren en indeling hadden. Ook de bekende i-knop was er, om snel mee op internet te gaan. Hier moest je niet teveel van verwachten, aangezien de telefoon enkel verbinding kon maken via 2G.

De opslagruimte kwam uit op 4MB. Grote foto’s konden niet op het toestel, wat mede te danken was aan de 0,3 megapixel VGA-camera op het toestel. Nokia leverde de 7200 met een FM-radio en had verschillende spellen aan boord. Verder was er een 760 mAh batterij.

Nokia 7200 samengevat in 3 punten: