De vergeten telefoon: Nokia 2300

We duiken terug in het archief, en wel het archief van Nokia. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de Nokia 2300. Wat had dit bijzonder uitziende toestel allemaal te bieden, en waarom sloeg deze mobiele telefoon aan?

Nokia 2300

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’, die al jarenlang meegaat, hebben we een nieuwe kandidaat. Vandaag gaan we terug naar het jaar 2003. Nokia bracht destijds veel verschillende toestellen uit, waaronder ook de Nokia 2300. Deze telefoon werd uitgebracht in het betaalbare segment en bood een opvallend design. Dit zagen we terug bij het toetsenbord van de telefoon, waarbij de middelste rij over leek te lopen in de andere toetsen.

De Nokia 2300 was leverbaar in verschillende kleuren en had tevens de ondersteuning voor de Xpress-on verwisselbare covers. De Finse fabrikant richtte zich met de Nokia 2300 vooral op ‘jonge, vrolijke mensen’, zo was de insteek van het toestel. Aanwezig op het toestel was een 1,8 inch scherm, voorzien van een resolutie van 95 x 65 pixels. Dit was een monochroom scherm, dus kleuren waren er niet. Wel was er Snake, zodat je lekker het bekende slangenspel kon spelen. De telefoon was uitgerust met polyfoon-beltonen die je op de hoogte brachten van een inkomende oproep.

Nokia bracht de Nokia 2300 in 2003 uit voor een bedrag van rond de 80 euro.



Nokia 2300 samengevat in 3 punten