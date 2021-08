De vergeten telefoon: Nokia 6500 Slide uit 2007

Als je hem ziet, herken je hem direct; de Nokia 6500 Slide. Deze telefoon werd in 2007 uitgebracht door de Finse fabrikant en had een roestvrijstalen behuizing. Het toestel werd omschreven als de ideale camera-telefoon en een premium design.

Nokia 6500 Slide

In de eerste helft van 2007 was daar de aankondiging van Nokia; hier zagen we een Nokia 6500 Classic en de Nokia 6500 Slide. Ondanks hetzelfde modelnummer waren het toch twee verschillende toestellen. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we veertien jaar terug in de tijd, en vertellen we de ins-en-outs van deze schuiftelefoon.

Ten tijden van het verschijnen van de Nokia 6500 Slide was Nokia nog altijd de grote speler in mobiele telefoons. Mede met deze slider-phone moest dat succes voortgezet worden. Het draaide bij deze telefoon om de camera en het design. Deze Slide had een behuizing van roestvrijstaal, waardoor het toestel ook nog eens erg solide aanvoelde. Je kon kiezen uit de kleuren zilver-staal en zwart. Het zwarte toetsenbord kon je zoals gezegd uitschuiven, waarna je kon beginnen met het typen van je sms-bericht, desgewenst met de T9-invoer.

De Nokia 6500 Slide had bovenaan aan de voorkant een brede grille met een speaker, grote helderheidssensor en een front-camera. Onder het 2,2 inch dat een resolutie bood van 320 x 240 pixels, zat de bekende Nokia toetsindeling met een navigatietoets en sneltoetsen. Aan de onderkant van de 6500 Slide was de telefoon voorzien van een aansluiting voor een 2,5mm headset, een Micro-USB poort (dat destijds nog niet heel erg ingeburgerd was) en een TV-out uitgang.

Aan de achterzijde van de roestvrijstalen telefoon zat een 3,2 megapixel camera waar Nokia volop had ingezet. Het maken van foto’s moest nog makkelijker gaan met de fysieke cameratoets die aan de zijkant van de Nokia was geplaatst. Ook een dubbele LED-flitser was aanwezig op de 6500. Het klepje aan de achterkant van het toestel was afneembaar, en daarmee was de 900 mAh accu verwisselbaar. De camera gooide hoge ogen met de fotokwaliteit voor zijn prijsklasse. Voor de lens werd weer samengewerkt met Carl Zeiss.

Compleet was het toestel voor die tijd zeker. Naast een MP3-speler kon je ook de FM-radio op de Nokia 6500 Slide gebruiken. Ook de front-camera werd gepromoot. Waar we die nu niet meer weg kunnen denken uit een toestel, was dat destijds echt wel anders. Bij aanschaf van het toestel werd een hoofdtelefoon meegeleverd, net als een 256MB geheugenkaart en een TV-uit kabel; dit alles in een vrij grote vierkante doos. Toen het toestel verscheen kwam de prijs van de Nokia 6500 Slide uit op een bedrag van rond de 350 euro.



Nokia 6500 Slide samengevat in 3 punten: