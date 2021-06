De vergeten telefoon: Nokia 8210 uit 1999

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we flink wat jaren terug in de tijd. Nokia bracht in 1999 de Nokia 8210 uit, een lichtgewicht telefoon. Wat is er allemaal te melden over dit toestel?

Nokia 8210

In onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ bespreken we steeds verschillende telefoons en smartphones. De ene keer een pareltje, de andere keer een opmerkelijk toestel, een ander toestel die helemaal weg is gestopt in het geheugen, of zelfs daar al is verdwenen. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ kijken we naar de Nokia 8210; een vergeten telefoon welke alweer 22 jaar oud is en uit werd gebracht in 1999.

Toen de Nokia 8210 uit werd gebracht, stond de ontwikkeling van de mobiele telefoon nog echt in de kinderschoenen. Geen high-end praat, geen uitgebreide mogelijkheden maar alleen bellen en sms’en. Toch viel de Nokia 8210 op door een speciale eigenschap. Dit toestel was namelijk destijds de kleinste en meest lichte telefoon van de Finse fabrikant. Het gewicht van het toestel kwam uit op 79 gram. De afmetingen van de 8210 waren 101,5 mm in de lengte, 44,5 mm in de breedte en 17,4 millimeter dik. Een andere key-feature van de Nokia 8210 waren de Xpress-On covers, zoals we die ook zagen bij de Nokia 3310. Hierdoor was het frontje van de telefoon te verwisselen naar eigen wens. Nokia bracht zelf zes kleuren uit; echter brachten verschillende andere partijen destijds al verschillende ontwerpen uit.

De Nokia 8210 had een monochroom scherm met een groene gloed. Ook het toetsenbord was verlicht. Zoals gezegd waren er weinig mogelijkheden. Het telefoonboek bestond uit 250 contacten en in je logboek was er ruimte voor de tien laatste gesprekken. Als je gebeld werd, kreeg je de monotoon-ringtones te horen. Er was verder een 650 mAh accu, een agenda en eigenlijk hield het daarmee verder wel op. Wel kon je ook Snake spelen op het toestel.

De adviesprijs van het toestel kreeg ik niet meer achterhaald. Wel kwam ik een advertentie tegen uit 2001. Daarin werd de Nokia 8210 nog gepromoot in combinatie met een 2-jarig Dutchtone abonnement. “Allin 180 met 180 minuten voor slechts 45,00 gulden per maand”.

Nokia 8210 samengevat in 3 punten: