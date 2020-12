De vergeten telefoon: Nokia 3310 uit 2000

Alweer de 200e editie van ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’. Deze keer bespreken we de Nokia 3310, één van de meest populaire telefoons ooit. Dit geliefde toestel mag natuurlijk niet in deze rubriek ontbreken.

Nokia 3310

Bijna vier jaar geleden kwam Nokia met de 3310 (2017). Dit was de oude nostalgische Nokia 3310 in een nieuw jasje, inclusief een behuizing in sfeervolle kleuren. Dit is de 200e aflevering van onze ‘Vergeten’-rubriek. Natuurlijk kan de Nokia 3310 dan zeker niet ontbreken in onze rubriek. We bespreken hem daarom deze week.

De oerdegelijke telefoon verscheen alweer ruim 20 jaar geleden, in 2000. Nogmaals, de telefoon was onmiskenbaar bekend van zijn degelijkheid. Dit zien we dan nog steeds in veelvoud terug in hypes zoals in vergelijking met de iPhone. Wanneer je de 3310 liet vallen, was de vloer kapot; de telefoon was nog heel. Zulke plaatjes zie je zo nu en dan nog steeds voorbijkomen. Zie ook het filmpje onderaan dit artikel. Het toestel dat afkomstig was uit Finland (maar ook in Hongarije werd gefabriceerd) is zo’n 126 miljoen keer verkocht. Op Marktplaats gaan de toestellen voor veel geld nog over de toonbank.

De Nokia 3310 was voorzien van een monochroom beeldscherm met een resolutie van 84 x 28 pixels. Het toestel had de afmetingen 113 x 48 millimeter, een dikte van maar liefst 22 millimeter en een flink gewicht van 133 gram. Je kon het toestel eindeloos personaliseren met de Xpress-On covers. Naast de 35 beltonen kon je zelf ook nog wat aan ringtones personaliseren. De Nokia 3310 was een echt icoon. Een nieuwe functie was dat je langere sms-berichten kon typen; 3x langer dan één sms-bericht. Verder was er een stopwatch en kon je het slangenspel Snake spelen op je Nokia 3310.

Geloof het of niet, maar toen de Nokia 3310 in 2000 uitgebracht werd, koste je die zo’n 500 gulden, omgerekend ongeveer 225 euro.



Nokia 3310 samengevat in 3 punten: