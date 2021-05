De vergeten smartphone: Nokia E51 uit 2007

Een vertrouwde Nokia, welke in twee verschillende (en best bijzondere) varianten verscheen. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we naar het jaar 2007; het jaar van de Nokia E51.

Nokia E51

Nokia maakt inmiddels deel uit van het bedrijf HMD Global. Zo nu en dan verschijnt er een eerder uitgebracht toestel in een nieuw jasje, maar het is nu toch echt een ander bedrijf. We hebben nog goede herinneringen aan Nokia, en dus zie je deze met regelmaat terug in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’. Vandaag neem ik je mee naar het jaar 2007, waarin de Nokia E51 uitgebracht werd.

De Nokia E51 was een voorloper van de smartphone. Bij een smartphone denken we al snel aan een telefoon met een touchscreen; dat had deze E51 niet. Als we kijken naar de mogelijkheden van de Nokia E51, dan kunnen we stellen dat dit niet zomaar een simpele telefoon is. Dat wordt al duidelijk bij het zien van het toestel. De knoppen onder het scherm verraden dat je hier alle kanten mee op kunt.

Scherm en ontwerp

Onder het 2,0 inch scherm, dat een resolutie had van 320 x 240 pixels, vond je allereerst de navigatietoets. Daar zaten nog snelkoppelingen naar het telefoonboek, kalender en berichten omheen. Ook was de telefoon voorzien van een delete-toets en twee snelkoppelingstoetsen.

De Nokia E51 had een metalen achterpaneel dat gevoelig was voor vingerafdrukken. Daarbij klaagden veel gebruikers over speling en gekraak in het batterijklepje. Onder dit klepje zat de 1050 mAh accu. Verder was de Nokia E51 uitgerust met een 2 megapixel camera voor het maken van foto’s. Filmen ging in 320p met slechts 15 frames per seconde. Opvallend was dat deze Nokia E51 ook als versie verscheen zonder camera.

Symbian en netwerk

Dat de Nokia niet zomaar een telefoon was, bewezen verschillende eigenschappen. Zo was de E51 voorzien van ondersteuning voor HSDPA en WiFi. Daarbij draaide het toestel op Symbian S60. Met de meegeleverde versie van Quickoffice kon je bestanden bekijken, alleen moest je voor het bewerken betalen. Tevens kon je aan de slag met de ZIP-beheerder en kon het voor de mail overweg met Exchange.

De Nokia E51 bood verder een infraroodpoort, Bluetooth, 2,5 millimeter audio-aansluiting en een ARM 11 chipset met een snelheid van 369MHz. De opslagruimte kwam uit op 130MB en was uitbreidbaar. Het werkgeheugen van de E51 bedroeg 96MB. De smartphone verscheen in Nederland voor een bedrag van rond de 350 euro.

Nokia E51 samengevat in 3 punten: