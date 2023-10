De vergeten telefoon: Nokia 5140

We gaan in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ aan de slag met de Nokia 5140. Deze robuuste, bijzonder uitziende telefoon verscheen twintig jaar geleden. Wat heeft dit toestel allemaal in zich? Nou, genoeg!

Nokia 5140

Week in, week uit bespreken we de meest uiteenlopende toestellen in onze rubriek ‘Vergeten’. Deze week is het de beurt aan de Nokia 5140. Deze telefoon werd twintig jaar geleden uitgebracht, in 2003. Wat het meest bij deze telefoon opviel was het ontwerp van het toestel.

Wanneer je niet altijd even zuinig bent of kunt zijn op je telefoon, was de Nokia 5140 de perfecte metgezel. De focus lag voornamelijk op degenen met een actieve levensstijl. Een bezoek aan het voetbalveld, het bos, het strand of in de modder was geen probleem met dit toestel. Of het echt een waterdichte behuizing was, viel te betwijfelen. Wel was het bestand tegen een aardig stootje dankzij de rubberen hoes die als het ware om het toestel zit. Deze was semi-transparant en in het zwart, rood en blauw.

Interessant aan het ontwerp van de Nokia 5140 was het kompas. Deze vond je linksboven in de telefoon. Via de toepassing op de telefoon kon je deze kalibreren. Verder was er een zaklamp aanwezig en zelfs een thermometer, al werd deze niet altijd even nauwkeurig bevonden. En het houdt niet op met de functies. Ook een decibelmeter was al op de Nokia 5140 geïnstalleerd.

De Nokia 5140 was voorzien van een 1,5 inch groot kleurenscherm, dat een resolutie van 128 x 128 pixels had. Er was een 0,3 megapixel VGA-camera aanwezig voor het maken van snelle kiekjes. Op het Series 40-toestel was een e-maildienst beschikbaar voor het ophalen van je mailtjes via POP3 en SMTP. Er was Push-to-talk en een 760 mAh batterij. Verder was het lijstje met functies van de Nokia 5140 vrij kort.



Nokia 5140 samengevat in 3 punten